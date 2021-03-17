اتحاد الكرة: حلان لا ثالث لهما لاستكمال الموسم.. وتحمل الأندية لتكلفة المسحات "قانوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقدت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، اجتماعا مع الأندية المصرية اليوم الأربعاء، للحديث عن رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل.

وطرحت اللجنة خلالها اجتماعها أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو الموافقة على آدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية، بالإضافة إلى لعب الدورين 16 و 8 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

وأوضح مجاهد خلال اجتماعه مع الأندية، أن الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوفمبر المقبل -للعام الثاني على التوالي- وهو الأمر الذي سيدخل المسابقة المحلية في دوامة للموسم المقبل وهو الثالث على التوالي.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه، إلى أن آراء الأندية المشاركة اختلفت بين امتداد الموسم إلى شهر نوفمبر أو الغاءه، وهو ما رفضه الاتحاد باعتباره "حل غير مقبول" لأنه سيصطدم بارتباطات الموسم المقبل على المستوى الدولي، إلى جانب أنه لن يلق قبولا على مستوى الرأي العام.

من ناحية أخرى، تطرقت الأندية للحديث عن أزمة تكلفة المسحات، وطالبت باستمرار تحمل الاتحاد لتكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي، إلا أن اتحاد كرة القدم طالب الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر، أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.