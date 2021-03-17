تشكيل بيراميدز أمام نامونجو.. رمضان وأنطوي في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة أمام نامونجو التنزاني بكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصرا على نامونجو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

واستعان أورابارينا بالثنائي جون أنطوي ورمضان صبحي لقيادة هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال، علي جبر، أحمد منصور، أحمد توفيق.

خط الوسط: محمد حمدي، نبيل دونجا، محمود حماده، إسلام عيسى.

خط الهجوم: جون أنطوي، رمضان صبحي.

جدير بالذكر أن بيراميدز يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متساويا مع الرجاء المغربي، بينما يحتل نامونجو ونكانا المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.