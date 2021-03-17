مستشار الزمالك المالي: لو كنت مسئولا لرفضت رحيل مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال طارق حشيش، المستشار المالى لنادى الزمالك، إن دوره داخل القلعة البيضاء يقتصر على النواحي المالية فقط، لافتًا إلى أنه غير مسئول عن إدارة كرة القدم سواء من قريب أو بعيد، كما أضاف أنه لو كان مسئولا لرفض رحيل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي معارا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخلال تصريحات للصحفيين، قال حشيش: "دوري الحالي مع اللجنة مالي فقط، وغير مسئول عن إدارة كرة القدم من قريب أو بعيد".

وأضاف: "لو كنت أنا المسؤول لرفضت رحيل أي لاعب في فترة القيد خصوصا مصطفى محمد وكنت رفضت شراء أي لاعب في الوقت الحالي ( هذا رأيي من الناحية المالية وليس الفنية)، وإذا اضطررت للموافقة على رحيل مصطفى محمد لكان تم الأمر عن طريق البيع النهائي وليس على سبيل الإعارة لسداد كل مستحقات اللعيبة .

وتابع: "اللجنة فوجئت فور تسلم عملها بأكثر من 11 عرض لمعظم لاعبي الفريق، العروض شتت اللاعبين وأصبحوا نفسيا رافضين للعب، في الوقت نفسه لم يحصل لاعبي الفريق المنافس على عروضا".

وعن إتمام التعاقد مع كارتيرون، رد حشيش: "كنت مسؤولا عن إتمام التعاقد مع كارتيرون من النواحي المالية و التفاوضية فقط، هذا لا يعني أنني ألقي بالمسئولية على أحد.. لكن تلك هي الحقيقة دوري مالي فقط".

وواصل: "كل الظروف كانت ضد الجهاز الفني السابق، لكنه تعامل بضعف الشخصية ووافق على رحيل لاعبين مؤثرين، بخلاف اللاعبين الذين يتغيبون ويعترضون بلا عقاب أو حزم".

وأكمل: "الجهاز الحالي وضع خطة فنية مستقبلة بالامكانيات الموجودة حاليا، أثق في نجاحهم.. الخسارة ليست نهاية الدنيا، المهم ندعم فرقتنا و نقف نساندها والامال مازالت موجودة".

وأردف: "مشكلتي مع اللجنة الحالية هي التأخير في القرارات الهامة بسبب تقنين كل قرار، لكن عند رحيلها لن يكون هناك أي مخالفة قانونية عليها وهذا حدث غير مسبوق في تاريخ النادي لانهم كلهم رجال قانون".

وأتم: "انتظرو نادي الزمالك الجديد.. استاد نادي الزمالك.. شركات الزمالك لكرة القدم".