كارتيرون يُدافع: قلت الحقيقة فقط عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه قال الحقيقة والواقع فقط عن الفريق عقب الخسارة أمام الترجي التونسي.

وخسر الزمالك مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بهدف دون رد.

وبعد المباراة التي اقيمت على ستاد القاهرة قال كارتيرون: "الزمالك لم يكن مستعد على المستوى النفسي والبدني، وفي الفترة المقبلة سيكون أمامنا عمل كبير، مباريات الدوري خادعة، ولقاء الترجي جاءت في ظروف صعبة، وجدت الفريق في حالة بدنية سيئة، وكذلك على المستوى النفسي، فور عودتي لتدريب الفريق، أحتاج وقت أكبر للعمل مع اللاعبين الذين لم يقدموا نصف مستواهم."

تصريحات كارتيرون قوبلت بانتقاد كبير على مستوى المحللين خلال الساعات الماضية.

ومن جانبه قال كارتيرون لمصراوي من خلال تصريحات خاصة اليوم الأربعاء: "أحترم كل الانتقادات لكني قولت الحقيقة كاملة عن الزمالك، ولا يمكنني أن أقول خلاف الحقيقة."

وأضاف كارتيرون من خلال تصريحاته: "لم نفقد فرصة التأهل إلى الدور المقبل بدوري الأبطال، سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة."

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من تعادل مع المولودية ومع توينجيت السنغالي في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.