اخبار مانشستر يونايتد | سولشاير يتلقى دفعة رباعية قبل مباراة ميلان في الدوري الاوروبي

تلقى المدير الفني لـ مناشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير دفعة رباعية، قبل مواجهة إيه سي ميلان الإيطالي، غدًا الخميس، في إياب دور الـ16 من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليج).

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن كل من الفرنسي بول بوجبا، والأوروجوياني إدينسون كافاني، شاركا في تدريبات مانشستر يونايتد الجماعية، أمس الثلاثاء.

كما تأكد أيضًا جاهزية لاعب الوسط الهولندي، دوني فان دي بيك، وحارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، للسفر مع بعثة مانشستر يونايتد إلى مدينة ميلانو الإيطالية.

بينما كشفت الصحيفة البريطانية، أن المدرب النرويجي لديه شكوك، حول حالة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، الذي تعرض لإصابة في مباراة الذهاب، على ملعب أولد ترافورد.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

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