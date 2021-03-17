صفقات ليفربول | كاراجر يستبعد انضمام صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة لهذا السبب

يؤمن مدافع ليفربول السابق، جيمي كاراجر أن الآوان قد فات على نجم الفريق الحالي، محمد صلاح للانضمام إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية: ريال مدريد أو برشلونة، باعتبار أن النجم المصري تقدم نسبيًا في العمر.

ولا يزال مستقبل صلاح (28 عامًا) مع ليفربول مجهولًا إلى حد كبير، خصوصًا في ظل تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى بداية تسرب أخبار عن وجود خلافات بين النجم المصري والمدير الفني للريدز، يورجن كلوب.

حيث سبق وأن خرج النجم المصري في حوار صحفي مع صحيفة “آس” الإسبانية في ديسمبر الماضي، لم يستبعد فيه الانتقال (مستقبلًا) إلى أحد قطبي الدوري الاسباني: برشلونة أو ريال مدريد، مؤكدًا أنهما ناديان كبيران.

إلا أن ذلك لا يبدو منطقيًا من وجهة نظر كاراجر، الذي قال: “أعتقد أن صلاح سيستمر مع ليفربول في السنوات القليلة القادمة، إنه في وضع مماثل لـ هاري كين (مع توتنهام)، إنهما من أفضل هدافي الدوري الانجليزي الممتاز حاليًا. هما الآن في سن لن يدفع لهما أحد الكثير من المال”.

وأضاف: “لقد فاتهم قطار الانضمام إلى ريال مدريد وبرشلونة، إذا كان سينتقل أحدهما إلى مانشستر يونايتد أو السيتي، فهذا سيكلف 120 مليون باوند أو أكثر”.

واختتم: “لا أعتقد أن أي شخص سيدفع ذلك الآن، فالأفضلية هنا ستكون لدفع نفس المبلغ من أجل كيليان مبابي لميزة فرق السن وكذلك (إيرلينج) هالاند، الوضع الاقتصادي مع أزمة كورونا جعل العمالقة الإسبان بدون شيء (مال)”.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2023، لكن بحسب تكهنات الصحف البريطانية فإن هداف الريدز ووكيل أعماله، رامي عباس يريدان التجديد نظير مقابل مادي أعلى مما يتقاضاه النجم المصري حاليًا.

ويعتبر صلاح أعلى اللاعبين أجرًا في ليفربول، ويأتي ذلك براتب أسبوعي تبلغ قيمته 200 ألف جنيه إسترليني.

ويقدم محمد صلاح مستوي مميز مع الريدز هذا الموسم رغم تراجع أداء الفريق؛ حيث شارك في 40 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 25 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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