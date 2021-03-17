الامارات | نجم السلة الأميركية يستثمر في نادي ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السلة الأميركية يستثمر في نادي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس أحد المساهمين في نادي ليفربول، وذلك بعد أن اشترى أسهما في نادي بوسطن ريد سوكس الاميركي للبيسبول، وفي سباقات ناسكار الاميركية، ليضيفها الى أسهم يملكها في نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم.

وأصبح جميس الذي قاد ليكرز إلى احراز لقب بطل الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم الماضي، وشريكه رجل الاعمال مافريك كارتر، شريكين لمجموعة "فينوي سبورتس غروب" مالكة ليفربول، بحسب ما اعلنت وسائل اعلام اميركية مثل "بوسطن غلوب"، يو اس اي توداي" و"اي اس بي ان".

ويملك جيمس (36 عاما) ما نسبته اثنين في المئة من اسهم ليفربول، لكن شراكته الجديدة مع "فينوي" سترفع من هذه النسبة، إلى حصة في ريد سوكس، شركة إدارة رياضية، شبكة نقل رياضية وفريق راوش فنواي رايسينغ في ناسكار. ويملك جيمس ايضا شركة انتاج ترفيهية في هوليوود وسيطلق فيلما بعنوان "سبايس جام: ارث جديد" في وقت لاحق من العام الحالي.

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