شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يتخلف عن العودة مع الأهلى بسبب منتخب الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخلف الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة، بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس في بطولة دوري أبطال لأفريقيا.

ولم يعد بواليا مع الأهلي صباح اليوم، بعدما شارك في مباراة فيتا كلوب أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.

ومن المقرر أن ينضم والتر بواليا لمنتخب بلاده للمشاركة معه في مبارياته ضمن الأجندة الدولية خلال مارس الجاري.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.