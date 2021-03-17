شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينضم لمعسكر منتخب مالي بعد مشاركته مع الأهلي أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مالي خلال الساعات المقبلة؛ للانتظام في معسكر منتخب بلاده؛ للمشاركة معه في مباراتي غينيا وتشاد بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة خلال مارس الجاري.

وشارك أليو ديانج مع الأهلي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت أمس، الثلاثاء، بالكونغو، والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد ديانج مع بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يعود إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ للانتظام في معسكر منتخب مالي بعد التنسيق مع جهاز الكرة في النادي الأهلي.

وقرر النادي الأهلي مضاعفة المكافآت للاعبيه والجهاز الفني بعد الفوز على فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عبر موقع ناديه اليوم، مضاعفة مكافآت الفوز بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة من قبل مجلس الإدارة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن مضاعفة المكافآت جاء تقديرا للمجهود الذي بذله اللاعبون في لقاء فيتا كلوب وتحقيق الفوز بثلاثية رغم الظروف الصعبة التي واجهت الفريق.

ومنح الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 5 أيام عقب لقاء فيتا كلوب على أن يستأنف الأحمر تدريباته يوم 23 مارس/آذار الجاري، استعدادا للمرحلة المقبلة.