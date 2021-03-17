شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يحصل على أجازة للاطمئنان على أسرته في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده؛ مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي، وذلك لزيارة أسرته، على أن يعود في الموعد المُتفق عليه مع انتهاء إجازة الفريق.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حصل على راحة خمسة أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ببطولة إفريقيا، موضحاً أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة أمس، الثلاثاء، باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى بعد نجاح الفريق في إستعادة توازنة مرة أخرى عقب فوزه المستحق على فتيا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة أمس الأول في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بات حامل اللقب قريب من حسم التأهل إلى دور الثمانية بعدما جمع 7 نقاط ليصعد لوصافة المجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزانى برصيد 10 نقاط، ويلعب الأهلى مع المريخ السودانى يوم 2 أبريل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في السودان، وهى المباراة التي يحتاج فيها للفوز أو التعادل للاستمرار في المنافسة على الصعود لدور الثمانية الأفريقى، فيما يختتم الأهلى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستضافة سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات الأفريقي يوم 9 أبريل على استاد القاهرة.