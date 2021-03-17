شكرا لقرائتكم خبر عن عودة متوقعة لمصابي مانشستر يونايتد أمام ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه يتوقع عودة خمسة من اللاعبين المصابين إلى تشكيلة الفريق لمواجهة ميلان، أبرزهم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ميلان على ملعب سان سيرو في إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الخميس.

وغاب بوغبا عن مباريات فريقه الـ10 الأخيرة بعد إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد ايفرتون في السادس من شباط/فبراير.

وإضافة إلى بوغبا، ينتظر سولسكاير عودة المهاجمين الفرنسي انطوني مارسيال والأوروغوياني ادينسون كافاني إضافة إلى لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.

وقال سولسكاير: «آمل في الحصول على خدمات 4 أو 5 لاعبين للمباراة ضد ميلان على الأرجح ادينسون وانطوني وربما فان دي بيك».

وأضاف: «قد يكون بول ضمن عداد التشكيلة المسافرة كما أن الإسباني دافيد دي خيا (حارس المرمى) تنتهي فترة حجره» بعد أن سافر إلى إسبانيا إثر وضع زوجته مولودة هي الأولى لهما.