شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يتحدى فريقه السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد استدعائه مجدداً إلى صفوف منتخب السويد إثر غياب 5 سنوات الثلاثاء، يريد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الاستمرار في الاحتفالات من خلال مساعدة ميلان الايطالي على تخطي فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما يستقبله على ملعب سان سيرو في إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الخميس. وكان ميلان أدرك التعادل 1-1 في الرمق الأخير ذهاباً ليعزز من حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي. وغاب زلاتان عن مباراة الذهاب لأنه كان يتعافى من إصابة عضلية، لكنه شارك في تدريبات فريقه خلال الأسبوع الحالي وسيكون جاهزاً لمواجهة مانشستر يونايتد الذي أحرز في صفوفه لقب هذه المسابقة عام 2017 ضد إياكس أمستردام، علمً أنه غاب عن تلك المباراة بداعي الإصابة. ويتألق ابراهيموفيتش في صفوف ميلان هذا الموسم وقد سجل 14 هدفاً في 14 مباراة في الدوري المحلي، ساهمت في تصدر فريقه الترتيب في القسم الأول من الموسم.

سلسلة بيتية سلبية

يتعين على ميلان الحد من نتائجه السيئة على ملعبه في الآونة الأخيرة حيث فشل في الفوز في آخر أربع مباريات في سان سيرو، آخرها سقوطه أمام نابولي صفر-1 الأسبوع الماضي، كما سبق هذه السلسلة تعادلان مع النجم الأحمر الصربي وأودينيزي وخسارة فادحة أمام جاره اللدود انتر ميلان صفر-3. وتراجع ميلان بفارق 9 نقاط عن جاره انتر المتصدر الذي اقترب من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ عام 2010. وعموماً، خسر ميلان 5 مباريات من أصل 13 منذ مطلع عام 2021 في مختلف المسابقات، وحتى العودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة الأولى منذ عام 2014 باتت مهددة، لأن نابولي الخامس وروما السادس يبتعدان عنه بفارق 6 نقاط فقط قبل نهاية الدوري بتسع مراحل. في المقابل، دخل مانشستر يونايتد أسبوعاً مصيرياً لأنه بالاضافة إلى مواجهة ميلان، يتعين عليه اللعب ضد ليستر سيتي ثالث الدوري المحلي خارج ملعبه في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي وكلا المسابقتين تمثل الأمل الوحيد للشياطين الحمر في إحراز لقب ما هذا الموسم، اذا ما سلمنا جدلاً بأن مانشستر سيتي مرشح فوق العادة لحسم الدوري المحلي في صالحه نظراً للفارق الكبير عن جاره.