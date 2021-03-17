الزمالك يرحب برحيل زيزو إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، ترحب برحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات المقبلة، وخاصة بعد الأداء غير الجيد الذي يظهر به اللاعب مع الفريق في المباريات الأخيرة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن اللجنة التي تدير القلعة البيضاء أكدت أن النادي لم ولن يقف على أي لاعب، وأي لاعب يرغب في الرحيل حتى ولو للغريم التقليدي للأهلي فعليه الرحيل.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة غاضبة من الطريقة التي يؤدي بها زيزو مع الفريق، مرجحين أن اللاعب يستخدم سياسة ليّ الذراع ولكنهم لم ولن يرضخوا لأي ضغوط مهما كانت قيمته الفنية.

وكانت الجماهير القليلة التي حضرت مباراة الزمالك أمس أمام الترجي التونسي قد شنت هجوماً عنيفاً على اللاعبين بعد الخسارة على يد بطل تونس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيزو طلب من إدارة النادين في وقت سابق، تعديل عقده إلى الفئة الأولى، والحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد للموافقة على تمديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن عقد زيزو مع الزمالك ينص بحصوله على 1.5 مليون جنيه في أول ست شهور، و3 ملايين جنيه في الموسم الأول، و3.5 مليون في الموسم الثاني، و4 ملايين جنيه في الموسم الرابع.

ومؤخراً، تلقى زيزو عرضاً من أحد الأندية التركية للرحيل إليه مع نهاية الموسم الجاري، وأكد للإدارة أنه يرغب في الرحيل، حسب مصدر داخل النادي، مؤكدا أنه قد يلجأ إلى فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بانتظام.

يشار إلى أن زيزو ارتبط إسمه بالنادي الأهلي، حيث أفادت وسائل إعلامية بأن نجم الزمالك سينتقل إلى صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة.