«ليس بأقدامه».. سيناريو وحيد أمام الزمالك للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال



الشارقة - اميمة ياسر - بعد خسارته أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف باستاد القاهرة، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، تعقدت حسابات نادي الزمالك، في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الترجي التأهل رسميًا لربع نهائي دوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده للنقطة العاشرة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، مستفيدًا من انتصاره على تونجيت السنغالي بهدف نظيف. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

فرصة وحيدة

وبات أمام الزمالك فرصة وحيدة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الترجي، وليست بأقدامه، حيث يحتاج الفارس الأبيض للفوز في المباراتين أمام كل من المولودية في الجزائر، وتونجيت السنغالي في القاهرة، لكن في هذه الحالة عليه أن ينتظر هزيمة المولودية أمام الترجي في الجولة الختامية بتونس.

ويأمل الزمالك، في عدم حصول المولودية على أي نقطة خلال المباراتين المقبلتين، حتى يتوقف عند 8 نقاط وهو أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه الفريق الأبيض بقيادة مدربه باتريس كارتيرون.

الزمالك يسقط أمام الترجي التونسي بثلاثية

وخسر الزمالك من الترجي بفضل حمدو الهوني، الذي تسلم كرة من حمدي النقاز وسدد أرضية مباغتة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس جنش.