شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. غرور أوتوفيستر يتسبب في خسارة الزمالك 6 /1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية "كواليس" يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تظل مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأهلي 1/6 هي الأشهر في مباريات القمة بتاريخ الكرة المصرية، وتظل كواليس المباراة هي الشغل الشاغل لعشاق القطبين.

وأكد بشير التابعي مدافع الزمالك الأسبق أن الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للزمالك تعامل مع المباراة بغرور وكان يثق في الفوز قبل بداية المباراة وكان الغرور أحد أسباب الخسارة الكبيرة.

وقال التابعي في تصريحات تليفزيونية إن أوتوفيستر قال للاعبي الزمالك قبل المباراة إن الزمالك سيكسب المباراة وبفارق أهداف كثيرة، واستطرد التابعي قائلا: أوتوفيستر شاهد فوز الزمالك في المباراة الأولى على الأهلي، واعتقد أن المنافس ضعيف فكانت الخسارة الكبيرة.

وأضاف: دخل الهدف الأول بخطأ في بداية المباراة، وفوجئنا بالأهداف تتوالى، وكان غرور أوتوفيستر هو السبب في النتيجة الكبيرة.

وأشار التابعي إلى أن رضا سيكا لم يكن في حالته الفنية المعروفة، وقمت بدفعه في الهدف الثالث للأهلي للتصدي لخالد بيبو، ولكنه كان معذورا لانه كان منضم للزمالك حديثا وكان يعاني من إصابة في الغضروف.