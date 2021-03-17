شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون وبواليا ينضمان لمنتخبى المغرب والكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير المغربى بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى بلاده خلال الساعات المقبلة للانضمام للمنتخب المغربى، والمشاركة معه فى مباراتى موريتانيا وبوروندى، ضمن مباريات الأجندة الدولية فى مارس الجارى.

وعاد بدر بانون مع بعثة الأهلى للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب باستاد الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام، على أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري؛ استعدادا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والأفريقية.

فى نفس الوقت تخلّف الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة، بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا، للانضمام لمنتخب الكونغو بعد استدعائه لأول مرة للعب فى صفوف المنتخب الكونغولى.

وفاز الأهلى على فيتا كلوب أمس بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.