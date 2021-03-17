شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فنادق مخصصة للفقاعة الطبية ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن تخصيص 3 فنادق للفقاعة الطبية لبطولة العالم للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل، خاصة فى ظل زيادة عدد الدول المشاركة، والتى وصلت حتى الآن إلى 64 دولة.

وقال عبد المنعم الحسينى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن البطولة ستشهد إجراءات صارمة من أجل حماية المشاركين من فيروس كورونا، وأبرزها إجراء مسحة طبية كل 72 ساعة.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أنه تم إبلاغ الدول المشاركة، الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا، موضحا أن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضًا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الإحترازية.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أنه سيتم اتباع إجراءات احترازية فى البطولة بإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا كل 72 ساعة، موضحًا أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى، وتشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى حققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.