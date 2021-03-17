شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رضا حميدة لاعب الزمالك والمقاولون والترسانة فى الثمانينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم رضا حميدة لاعب الزمالك والمقاولون والترسانة السابق، وأحد نجوم الجيل الذهبى للكرة المصرية فى عقد الثمانينات .

رضا حميدة أحد نجوم الجيل الذهبى للزمالك فى الثمانينات مع حسن شحاتة وفاروق جعفر ومحمود سعد وطارق يحيي، وانتقل للمقاولون وحصد بطولة أفريقيا مع الجيل الذهبى لذئاب الجبل محمد رضوان وبيل أنطوان وسعيد الشيشينى، ولعب مع الترسانة، وحصد كأس مصر 1986 فى الجيل الذهبى للشواكيش، والذى ضم محمد رمضان و محمد فؤاد و حسنى خليل و سيد يوسف وأدم والشهيد عامر عبد المقصود وجمال الشابورى .



رضا حميدة مع حسن شحاتة وفاروق جعفر

وبعد الاعتزال اتجه حميدة للتدريب وعمل فى أندية الزهور والترسانة، وأخيرا فى اللجنة الفنية لقطاع الناشئين بنادى الزمالك .

ونعى سيد يوسف نجم الترسانة السابق ونجم منتخب مصر زميله معلقا " أنتقل إلى رحمة الله تؤام روحى و نجم جيل 86 للشواكيش ".