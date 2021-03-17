حازم إمام لمسئولي الزمالك: لماذا لم تستشيروا خبير كروي قبل التعاقد مع كارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على هزيمة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثلاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعقد موقف الزمالك في المجموعة الرابعة بعدما رفع الترجي رصيده إلى النقطة العاشرة وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة بشكل رسمي، يليه مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، ثم الزمالك بنقطتين يليه توينجيت برصيد نقطة واحدة.

وخلال برنامجه الإذاعي "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال إمام: "مباراة الزمالك والترجي كانت محبطة، ليس بسبب النتيجة فقط ولكن بسبب الأداء أيضا، الفريق قدم أداء هزيلا".

وأضاف: "مع احترامي الشديد للمسئولين في الزمالك.. لماذا لم تأخذوا رأي أحد في القرار الخطير بتغير المدرب، لماذا لم تتواصلوا مع شخص كروي؟".

وتابع: " إلى الآن لم نفهم قرار تعيين كارتيرون في هذا الوقت.. مسئولو الزمالك هم المقتعنون بهذا القرار، كنا نُمني النفس لكن 1+1=2 (ماينفعش إنك تغير مدرب ماشي كويس قبل مباراة مهمة بـ 3 أيام وتفوز)".

وواصل: "خلال ولاية باتشيكو كان البعض يقول نقدم أداء جيد ولا نفوز بالمباريات، لكن أمس لم نظهر بشكل جيد ولم نفز بالمباراة".

وأكمل: "كل اللاعبين كانوا بعيدا عن مستواهم الفني، ولولا تألق محمود حمدي الونش لكانت النتيجة اختلفت".

وأتم: "أتمنى أن يستفيق اللاعبين، الجمهور لن يراك نجما وأنت لا تفوز بالبطولات، لولا الجماهير لما استطاع هؤلاء اللاعبين الحديث عن التجديد أو الرحيل".