الخليج 365 يكشف.. موسيماني قرر عودة عمار حمدي للأهلي.. ويتابع لاعب سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي علي عودة عمار حمدي لاعب الوسط الصاعد المعار للاتحاد السكندري إلى صفوف الفريق بمجرد نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد أستقر علي عودة عمار حمدي للحاجه الفنية لجهوده.

وأضاف أن موسيماني طلب عودة عمار حمدي في يناير الماضي لكن مسئولي الاتحاد رفضوا بسبب تمسك حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري به.

وأوضح أن حمدي نال ثقة بيتسو موسيماني بصورة كبيرة من خلال أداءه مع زعيم الثغر الموسم الحالي وسيصبح احد عناصر قائمة الموسم الجديد في القلعة الحمراء.

وشدد أن عمار حمدي تمت إعارته للاتحاد السكندري لمدة موسمين مع وجود بند في تعاقده يقضي أحقية الأهلي في استعادته مع نهاية الموسم الأول.

وتابع المصدر ان موسيماني يتابع أحمد عبدالقادر حمدي المعار لسموحة وأشاد بما يقدمه مع الفريق السكندري وقدرته علي ان يكون أحد العناصر المؤثرة في فريقه.

واختتم أن احمد عبدالقادر محل إهتمام من موسيماني وسيبلغ لجنة التخطيط للكرة في نهاية الموسم بقراره حول عودته أو استكمال إعارته بسموحة حتي الموسم المقبل.