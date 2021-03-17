"ليس ريال مدريد".. تقرير إيطالي يختار الوجهة الأفضل لرونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مازالت أنباء احتمالية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن صفوف بيانكونيري تسيطر على وسائل الإعلام الأوروبية، فوفقا لتقييم إيطالي أجرته إحدى الصحف زعمت خلاله ان البالغ من العمر 36 عاما أقرب للعودة إلى مانشستر يونايتد عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وسبق لرونالدو اللعب بين صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي صبف 2018.

وفور خروج يوفنتوس من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، تعالت الأنباء التي أشارت إلى احتمالية رحيل رونالدو عن يوفنتوس وربطته بإمكانية عودته إلى ريال مدريد.

ولفتت التقارير الأوروبية إلى أن رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو في الموسم الواحد -صافي الضرائب- وهو ما بات يمثل عبئا على إدارة النادي الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية قبل أيام، فإن أنباء عودة رونالدو إلى ريال مدريد انتشرت مثل النار في الهشيم، دون أن ينفيها اللاعب أو النادي الملكي، لافتة إلى أن كريستيانو سيحب تلك الفكرة لكن سيبقى راتبه عائقًا أمام فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

لكن وفقًا لتقييم أجرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية ، فإن مانشستر يونايتد هو الوجهة الأكثر ترجيحا لرونالدو من ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على أن يرحب بعودة رونالدو مجددا إلى صفوف النادي الإسباني.

وأضافت أن النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني خيار آخر للنادي المدريدي وقد يكون راتبه أقل ثمنا مماا يتناسب مع الوضع المالي لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن رونالدو يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع يوفنتوس، واكتفى اللاعب البرتغالي مع فريقه الايطالي بالتتويج بطولتي الدوري المحلي.