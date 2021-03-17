موسيماني يسافر جنوب أفريقيا لقضاء إجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تخلف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن العودة مع البعثة إلى القاهرة، حيث عاد إلى جنوب أفريقيا من أجل قضاء إجازة هي الأولى منذ أن تولى تدريب فريق القلعة الحمراء مطلع أكتوبر الماضي.

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز على فيتا كلوب بطل الكونغو بثلاثية دون رد ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن المدرب توجه إلى جنوب إفريقيا لقضاء إجازة لمدة خمسة أيام، خاصة في ظل عدم وجود ارتباطات في الوقت الحالي، وسيعود موسيماني والجهاز المعاون يوم 23 مارس الجاري.

وفي سياق متصل سافر الدولي المالي أليو ديانج إلى صفوف منتخب بلاده حيث سيشارك في مباراتي غينيا وتشاد ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا مارس الجاري.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عودة بعثة الأهلي قادمة من الكونغو.

وفي سياق متصل، سيسافر بدر بانون مدافع الفريق المغرب من أجل الانضمام لصفوف بلاده حيث سيشارك في مباراتي موريتانيا وبوروندي.

وحصل النيجيري جونيور أجايي على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده مستغلا الراحة التي حصلت عليها عناصر الفريق.

وأبدى اللاعب رغبة في السفر لبلاده من أجل زيارة أسرته على أن يعود في الموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5أيام، على أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري؛ استعدادا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.