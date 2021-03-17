معلول: خسارة الزمالك أمام الترجي إدارية.. ولم يسبق لي أن شاهدت ما حدث في اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد نبيل معلول المدير الفني الحالي لمنتخب سوريا والسابق للترجي التونسي، أن خسارة الزمالك أمام الترجي جاءت لأسباب إدارية بعد رحيل جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وأشار معلول في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الترجي نجح في السيطرة على الزمالك خلال اللقاء بشكل لم يسبق له رؤيته في أي مباراة جمعت بين أندية مصر وتونس.

وقال معلول: "خسارة الزمالك أمام الترجي إدارية بحتة، لا أعرف كيف رحل جايمي باتشيكو عن الفريق وتولى باتريس كارتيرون المهمة".

وأكمل: "الترجي تفوق على الزمالك في كافة أوقات المباراة، هذه أول مرة أرى فيها هذا الفارق بين فريقين من تونس ومصر بهذه الطريقة".

وأضاف: "من سوء حظ الزمالك أن الترجي في أفضل حالاته حاليًا، كان هناك تفوق عددي للفريق التونسي في كل الأماكن داخل الملعب، لاعبي الفريق المصري كانوا غائبين تمامًا".

واختتم: "الترجي والأهلي والوداد وصنداونز هم أقوى الفرق حاليًا في دوري أبطال أفريقيا، وهو الأكثر حظًا للتواجد في المربع الذهبي، لكن علينا أن نعلم أن حسابات البطولة تختلف دومًا".

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام الترجي مساء أمس، الثلاثاء، بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.