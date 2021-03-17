"قهر وإطاحة".. صحف تونس تعلق على خسارة الزمالك أمام الترجي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق الترجي التونسي فوزا على الزمالك بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة تعقد موقف الزمالك في مجموعته التي تضم كل من الترجي التونسي (10 نقاط)، مولودية الجزائر (7 نقاط)، الزمالك (نقطتين) وتوينجت السنغالي (نقطة واحدة).

وبات أمام الفارس الأبيض طريق واحد وهو تحقيق الفوز في الجولتين الخامسة والسادسة على كل من مولودية الجزائر (خارج ملعبه) وتوينجيت السنغالي (على ملعبه بالقاهرة)، ليس هذا فحسب بل سينتظر الزمالك تعثر الفريق الجزائري بالخسارة في مباراته الأخيرة أمام سيمبا.

وتناولت الصحف التونسية، حسم الترجي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة بشكل رسمي بعدما جمع 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

الشروق التونسية

" الترجي يُطيح بالزمالك في عقر داره"

وقالت الصحيفة: " تجاوز الترجي خسارة الكلاسيكو أمام النجم الساحلي بسرعة قياسية، ونجح الفريق في قهر الزمالك في عقر داره".

وأضافت: "بهذا الانتصار الرائع ضمن مُمثل تونس العبور إلى الدور ربع النهائي قبل جولتين من نهاية مُنافسات دور المجموعات".

موزاييك اف ام

" الترجي يفوز على الزمالك ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال"

وقالت الإذاعة التونسية: "تأهل الترجي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه المثير على مضيفه الزمالك المصري (1-0)، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات".

وأضافت: "ويدين أبناء معين الشعباني بهذا الفوز إلى الليبي حمدو الهوني الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 73".

الصباح نيوز

"الترجي أكد سيطرته على الزمالك"

وقالت الصحيفة: " حجز الترجي الرياضي التونسي مقعده في ربع نهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على مضيفه الزمالك المصري بهدف الليبي حمدو الهوني".

وأضافت: " أكد فريق باب سويقة أفضليته على كل فرق المجموعة وأحقيته بتسيدها بعشر نقاط".

وتابعت: " الترجي قدم مباراة كبيرة على جميع المستويات واستغل اهتزاز الفريق المصري الذي لم يقدر على تشكيل خطورة كبيرة على دفاع الأحمر والأصفر".

تونس الرقمية

" الترجي الرياضي التونسي يقهر الزمالك في القاهرة"

وقالت الصحيفة: " فاز الترجي الرياضي التونسي على حساب الزمالك المصري بنتيجة (1-0)".

وأضافت: " سجّل هدف المباراة الوحيد الدولي الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 73، و بالتالي ضمن فريق باب سويقة مقعدا في ربع نهائي المسابقة".