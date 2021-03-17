الامارات | فرصة الزمالك الوحيدة للتأهل في دوري أبطال افريقيا.. الفريق يحتضر

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة الزمالك الوحيدة للتأهل في دوري أبطال افريقيا.. الفريق يحتضر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات فريق الزمالك مهدداً بالخروج من الباب الواسع لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد خسارته، الثلاثاء، أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في القاهرة ضمن الجولة الرابعة.

ويمتلك الزمالك فرصة وحيدة لحجز بطاقة التأهل الثانية إلى الدور الثاني من البطولة، تتمثل في الفوز بالمواجهتين المقبلتين على تونغيث السنغالي في القاهرة ومولودية الجزائر على أرض الأخير، وانتظار خسارة الفريق الجزائري في المباراة الأخيرة بالمجموعة أمام الترجي، لأنه حال تحقق هذا السيناريو فإنه سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة عن مولودية الذي تعادل معه سلباً في لقاء الذهاب بالقاهرة.

ويحتل الزمالك حالياً المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط مقابل 10 نقاط للترجي الذي ضمن بلوغ الدور الثاني، ووصيفه مولودية الجزائر بـ 8 نقاط، فيما يتذيل تونغيث الترتيب بنقطة واحدة.

ولم يقدم الزمالك المستوى الفني المنتظر منه وظهر على الأداء بطء شديد أفقد الفريق حيويته المعهودة وتقطعت كراته في وسط الميدان في وقت لعب الترجي على النتيجة وكان واقعياً وعاد إلى تونس بفوز ثمين.

يذكر أن الزمالك خاض المواجهة بقيادة مدربه الفرنسي كارتيرون الذي فشل في إعادة الفريق للطريق الصحيح، بعدما تسلم المهمة أخيراً من المدرب البرتغالي باتشيكو الذي أقيل من منصبه أخيراً.

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