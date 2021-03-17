شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يترك الأهلي خلال ساعات للسفر الى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يطير إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ للانضمام للمنتخب المغربي، والمشاركة معه في مبارياتي موريتانيا وبوروندي، ضمن مباريات الأجندة الدولية في مارس الجاري.

وعاد بدر بانون مع بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح بانون في تثبيت أقدامة مع الأهلى منذ إنضمامة للقلعة الحمراء بعدما قدم عروضا قوية وبات أحد الأعمدة الرئيسية داخل الأهلى كما أنه حصل على ثقة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى حيث يعتمد عليه في تنفيذ ركلات الترجيح باعتبارة الأنسب في تنفيذها ويجيد التسجيل بهدوء ودقة عالية .

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5أيام، على أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري؛ استعدادا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق عن مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق الأول، بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة فيتا كلوب، فيما أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق ا أن أيمن أشرف شعر بإجهاد في عضلة السمانة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب. وقال إن الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد في عضلة السمانة.