شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تخلف موسيماني عن العودة مع الأهلي من الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخلف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة صباح اليوم، الأربعاء، حيث توجه من الكونغو إلى بلاده جنوب أفريقيا لقضاء إجازة لعدة أيام .

واستغل موسيماني الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة فيتا كلوب لمدة خمسة أيام، لعدم وجود ارتباطات حالية، وقرر السفر رفقة جهازه المعاون إلى جنوب أفريقيا ـ مسقط رأسهم ـ؛ للاطمئنان على أسرهم، على أن يعود الجهاز الفني للقاهرة مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة فيتا كلب: «قدمنا مباراة جيدة أمام الفريق الكونغولى ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء. الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها».

وأضاف: «كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات».

وواصل: «لا أقول ذلك لأننا فزنا بثلاثة أهداف خارج ملعبنا، بل قلت ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها بهدفين لمثلهما في القاهرة».

وأكد موسيماني أن كرة القدم تمنح عشاقها دروسًا رائعة باستمرار. في القاهرة لاحت لنا فرص كثيرة وخرجنا متعادلين، وفي الكونغو سنحت لنا فرص أقل وفزنا بثلاثية نظيفة.

وأكمل موسيماني: «الأهلي يمتلك جيلًا رائعًا من اللاعبين، نجحوا في التتويج بثلاث بطولات الموسم الماضي، فضلًا عن التتويج ببرونزية مونديال الأندية الأخير».