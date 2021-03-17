شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي السابق يكشف أسباب فوز الأحمر على فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فتحي مبروك، المدير الفني السابق للأهلي،أن الفريق الأحمر تعامل بجدية وإحترافية كبيرة في مباراتة مع فيتا كلوب التي حسمها بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة افريقيا .

وأضاف مبروك في تصريحات تليفزيونية، مدرب فيتا كلوب منح الأهلي الفوز، بسبب عدم تعامله بجدية مع اللقاء خاصة أن نتيجة مباراة الجولة الثالثة (2-2) خدعته بشكل كبير، لذا خاض اللقاء بدون تنظيم دفاعي، وهو ما استغله الأهلي لصالحة من البداية وكانت له الأفضلية وظهر الأهلى بشكل جيد وتعامل مع كل الفرص بجدية ورغبة في تسجيل المزيد من الاهداف .

.وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك تذبذب في مستوى الأهلي، خاصةً بعد الوصول لأفضل مستوى في مونديال الأندية.. لكن الأهم هو تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن مروان محسن ظهر بشكل رائع، بعدما حصل على ثقة بيتسو موسيماني بشكل تدريجي، وأصبح هناك تفاهم كبير بينه ومحمد شريف، في التحركات والانطلاقات، كما أن وجود رأس حربة آخر بجانب مروان، يجعله يتحرك بأريحية ويخفف الضغط عليه، وهذا ظهر بشكل واضح في المباريات الأخيرة.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس الثلاثاء على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي فجر اليوم قادمة من الكونغو على متن طائرة خاصة، حيث غادرت ملعب الشهداء إلى مطار ندجيلي في كينشاسا، بعد المباراة مباشرة لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.