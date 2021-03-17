شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يكشف تفاصيل التعديلات المقترحة في قانون الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن مصر تعيش حاليا أفضل فترات التشريعات الرياضية على الإطلاق، في ضوء ما أنجزته مؤخرا من تطورات على أرض الواقع جعلتها ضمن الدول الراعية للرياضة والمؤمنة برسالتها المباشر.

،أوضح حطب في تصريحات للموقع الرسمى للجنة الأولمبية المصرية، أن ورود بند خاص للرياضة في الدستور المصري يحمي أهدافها ويطبق ما ورد في الميثاق الأولمبي كان حديث جميع المؤسسات الرياضية الكبرى حول العالم، وحرصت اللجنة الأولمبية الدولية بقيادة الألماني توماس باخ على تأكيد ذلك في خطاب رسمي موجه إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكرر باخ الحديث المماثل عن التعاون والتكامل بين المؤسسات والهيئات الرياضية والحكومة في كلمته الأخيرة على هامش ختام بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة اليد.

،أضاف رئيس الأولمبية المصرية أن القانون المصري كان نتاجًا لحوار مجتمعي كبير، ومناقشات غاية في الدقة والتناول الصريح وبعيد المدى من جانب مجلس النواب وخاصة لجنة الشباب به وبمشاركة شخصيات رياضية وشبابية على أعلى مستوى، ولكن التعديل واجب إذا طرأ ما يدعو لذلك، وهي الحقيقة المتفق عليها بين الجميع وقتها، وتحت مظلة ورعاية حوارية من قبل لجنة الشباب بمجلس النواب وما تضمه من شخصيات على قدر كبير من الوعي والحكمة، وأنه السعي وراء تعديلات تضمن أفضل نتاج طبيعي وأنه لجنة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمود حسين، ومجلس النواب عامة هي الجهة الوحيدة القادرة والمالكة لحق التشريع مع دور استشاري غير ملزم لنا ولكافة الهيئات الرياضية في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتناول 3 محاور رئيسية وهي علاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بالأندية الرياضية، والثاني يتعلق بالاستثمار الرياضي وفيه يرى وزير الشباب والرياضة ما يلزم من تعديلات تضمن تحقيق المرجو من عملية الاستثمار في الأندية والاتحادات، والثالث يتعلق بمركز التسوية والتحكيم ومن المقترح إنشاء مجلس أمناء يتولى الأمور الفنية والقضائية للمركز تحت مظلة مجلس الإدارة.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية حديثه بمطالبة «جميع المنتمين للأسرة الرياضية بالتمتع بمزايا وحسنات القانون الحالي الذي شهد له العالم أجمع، وفتح الباب أمام التعديلات التي تلزم بعد خضوعه للتجربة الفعلية لفترة طويلة».