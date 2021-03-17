شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الاهلي القادمه فى دورى أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد نجاح الأهلي في إستعادة توازنة مرة أخرى عقب فوزه المستحق على فتيا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة أمس في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بات حامل اللقب قريب من حسم التأهل إلى دور الثمانية بعدما جمع 7 نقاط ليصعد لوصافة المجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزانى برصيد 10 نقاط.

ويلعب الأهلي مع المريخ السودانى يوم 2 أبريل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في السودان، وهى المباراة التي يحتاج فيها للفوز أو التعادل للاستمرار في المنافسة على الصعود لدور الثمانية الأفريقى، فيما يختتم الأهلي دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستضافة سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات الأفريقي يوم 9 أبريل على استاد القاهرة.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء.

وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة معسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت البعثة قد عادت فجر اليوم قادمة من الكونغو عبر طائرة خاصة بحالة معنوية مرتفعة بعد الفوز والاداء الممتع للفريق ما منح الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى الطمأنينة على قدرة الفريق لاستكمال المشوار بقوة .