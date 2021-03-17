شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو وحيد يمنح الزمالك التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك هزيمة صادمة على ملعبه في استاد القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، أمام ضيفه الترجي التونسي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

هزيمة الزمالك وضعته في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من تعادلين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، فيما تلقى هزيمتين ذهابًا وإيابًا من الترجي.

ويبقى أمام الزمالك حاليًا سيناريو وحيد للتأهل إلى ربع النهائي ، إذ يتعين عليه الفوز على مولودية الجزائر في الجزائر ثم إسقاط تونجيث في القاهرة على أن يخسر مولودية الجزائر مباراتيه القادمتين أمام الزمالك نفسه ثم الترجي.

وتنص قواعد البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في عدد النقاط فيتم النظر أولًا إلى عدد النقاط التي جمعها كل من الفريقين خلال المواجهات المباشرة بينهما، وفي حال تساويها ينظر إلى فارق الأهداف للفريقين في المباريات المباشرة، ثم عدد أهداف كل فريق على أرض الخصم.

ومع تطبيق تلك القواعد على موقف الزمالك الآن، ففي حالة تحقيقه للسيناريو السابق شرحه سيحجز تلقائيًا بطاقة الصعود لربع النهائي، إذ سيكون حينها قد جمع 4 نقاط من مواجهاته المباشرة أمام مولودية الجزائر من تفوقه في الإياب عقب التعادل في الذهاب.