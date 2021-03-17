شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث السابق لنادي النصر السعودي: فريق عربي يتفاوض مع كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجّر المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول طلب أحد الأندية العربية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر الصرامي تغريدة على حسابه الخاص على «تويتر»، قائلا: «ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستانيو رونالدو وطلب من بيليه إقناعه بالانضمام له خاصة وأن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي».

مما يجدر ذكره أن رونالدو حطم الرقم القياسي المسجل بأسم بيليه بـ770 هدفا.

وكثرت الأحاديث التي تتحدث عن رغبة البرتغالي في مغادرة ناديه الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، وإمكانية العودة لريال مدريد.

يذكر أن رونالدو يلعب لصالح اليوفي منذ صيف عام 2018، وخلال هذه الفترة شارك في 122 مباراة، وسجل 95 هدفًا، وصنع 22 آخرين، بحسب ما نقل موقع «جوول».

وأشاد أسطورة كرة القدم العالمي بيليه بالنجم كريستيانو رونالدو، بعد تحطيمه الرقم القياسي للأهداف المسجلة في المباريات «الرسمية».

وشارك بيليه (80 عاما) صورة مع النجم العالمي رونالدو على صفحته الرسمية في «إنستجرام»، وكتب معلقا عليها: «الحياة هي مجرد رحلة. كل واحد يقوم برحلته الخاصة. ويا لها من رحلة جميلة تخوضها! أنا معجب بك كثيرا، أحب مشاهدتك وأنت تلعب، وهذا ليس سرا على أحد».