شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يلاقى القناة والدراويش وديا خلال معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى للإنتاج الحربى، بقيادة خالد مهدى، مدير الكرة مع نظرائهم فى القناة والإسماعيلى على إقامة مباراتين وديتين لم يتحدد موعدهما بعد خلال معسكر الإنتاج بالإسماعيلية.

ودخل، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، معسكراً مغلقا بمدينة الإسماعيلية يستمر حتى 25 مارس الجارى، خلال فترة توقف الدورى يشهد خلالها عدة مباريات ودية لرفع الحمل البدنى للاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة بالدورى.

وطلب أحمد كشرى، من إدارة ناديه هذا المعسكر خلال فترة توقف الدورى الحالية بحثاً عن تنظيم 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الأهلى والسلام بالجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب كشرى، فى تنفيذ فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

ومنح كشرى، لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب نهاية مباراة زعيم الثغر قبل بدء فترة الإعداد لاستئناف مباريات الدورى، التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق لتوديع مراكز القاع بجدول الدوري.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.

وكان حمادة صدقى قد قاد تدريب الإنتاج الحربى فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.