شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحقق في واقعة تأخر حكم عن مباراة ساعة ونصف في القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تحقيقا، في واقعة تأخر حكم عن مباراة بالقسم الثالث بين فريقى البدرشين والقومي.

وتأخر الحكم أحمد عيد من منطقة القليوبية عن المباراة لمدة ساعة ونصف قبل أن يصل لملعب المباراة، لكن فريق القومى رفض اللعب.

بدأت الواقعة بين فريقي القومي والبدرشين بتأخر الحكم أحمد عيد، حتى أن الحكم المساعد، وبعد مرور ما يقارب الـ45 دقيقة استعد لإدارة اللقاء، حيث تنص اللوائح على أنه في حال تأخر حكم الساحة يقوم أقدم حكم مساعد في طاقم الحكام بإدارة المباراة حكم ساحة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن فريق القومي رفض لعب المباراة بالحكم المساعد، ومع وصول حكم المباراة الأصلي رفض فريق القومي لعب المباراة بداعي تأخر الحكم عن اللقاء لأكثر من ساعة ونصف، ما تسبب في إرهاق لاعبيه ، وتم إلغاء المباراة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير حكم المباراة في حال تضمنه أن أي من الفريقين رفض لعب اللقاء سيتم احتساب نقاط المباراة لصالح الفريق الأخر، وسيتم حسم الأمر خلال الأيام المقبلة عقب وصول تقرير حكم المباراة أحمد عيد.