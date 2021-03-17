شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تحتفل بـ 3 أرقام بعد ثلاثية المارد الأحمر فى شباك فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبرتويتر بفوز فريقها على فيتا كلوب الكونغولى بدوري الأبطال الإفريقى وتحقيقه ثلاثة أرقام مميزة .

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى :"صباح الانتصار..فريقنا يحقق أول فوز في تاريخ الفرق المصرية على الأراضي الكونغولية ..أول فوز بثلاثية خارج ملعبنا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2001 ..الفوز الأول لفريقنا خارج ملعبه في مرحلة المجموعات منذ الفوزعلى الترجي في نسخة 2018"

وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة معسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من إبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دورالمجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و 19 و 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل ضم : محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.