شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز شيكابالا للمشاركة أساسيا أمام مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر إقامتها 2 أو 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي يحتاج الزمالك للفوز بها للحفاظ علي أمل التأهل لدور الـ 8 من البطولة خاصة بعد الخسارة من الترجى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.

وأكد كارتيرون لجهازه المعاون أن شيكابالا يعاني من نقص في اللياقة البدنية ويحتاج لبرنامج تأهيل مكثف خلال الأيام المقبلة لتجهيزه بالطريقة الأمثل لقيادة هجوم الزمالك امام مولودية الجزائر.

ويدرس كارتيرون اجراء تعديلات علي تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب في تصفيات أمم افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في إيجاد حلول للمشاكل الفنية التي ظهرت في مباراة الترجي أمس وأبرزها عدم وجود أنياب هجومية وخطورة علي مرمي المنافس طوال المباراة.

ويأتي في مقدمة التعديلات التي يجريها كارتيرون علي التشكيل هي الدفع بالحارس الأساسي محمد أبو جبل بدلا من محمود جنش الذي كان احد أسباب تأزم موقف الزمالك في المجموعة بعدما استقبل مرماه 4 اهداف في مباراتي الترجي.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم عقب الخسارة امس اما الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق بشكل طبيعي في التدريبات يوم السبت المقبل، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقررة إقامتها أحد يومي 2 أو 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.