شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لايعرف الخسارة أمام الأندية التنزانية قبل مواجهة نامونجو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نامونجو التنزاني في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، في مباراة ستكون صعبة على الفريق المصرى بسبب الأجواء وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وخاض بيراميدز مباراتين مع الأندية التنزانية منذ بداية رحلته الأفريقية، والتى بدأت فى النسخة الماضية من الكونفدرالية حينما شارك للمرة الأولى فى تاريخه وواجه نظيره يانج أفريكانز بطل تنزانيا فى دور المجموعات ونجح الفريق السماوى فى حصد العلامة الكاملة، حيث فاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف، ثم فاز بيراميدز إياباً بثلاثية دون رد.

ونجح بيراميدز في التأهل للمباراة النهائية بالكونفدرالية عندما شارك لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية من البطولة القارية، قبل أن يخسر أمام فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 0 -1.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

وتضم المجموعة الرابعة أندية "بيراميدز– الرجاء المغربي – نكانا الزامبي – نامونجو التنزاني"، ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد الفوز على ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يأتي نامونجو ثالثاً ونكانا الزامبي رابعاً.