شكرا لقرائتكم خبر عن 80 فردا من الأهلى والزمالك فى قمة دورى الطائرة بصالة المقاولون الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة، لـ80 فردا من الأهلى والزمالك بمن فيهم الجهاز الفنى واللاعبين بحضور قمة الدورى الممتاز المحدد لها الاثنين المقبل على صالة المقاولون بدلا من الزمالك لتقام على أرض محايدة.

وأخطر مسئولو الاتحاد كلا الناديين بهذا العدد فى ظل اتخاذ اللعبة قرارا لتقليل أعداد الحضور للمباريات بسبب فيروس كورونا.

وأقيمت على مدار الاثنين الماضى مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بنهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: القناة على الترسانة 3 /1، وبتروجت على الداخلية 3 / 1، وسموحة على الطيران 3 / 1، والزمالك على الاتحاد السكندرى 3 / 1، والأهلى على طلائع الجيش 3 / 1، فيما تم تأجيل مباراة هليوبوليس مع سبورتنج.

ويواصل فريق الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول بوصوله إلى النقطة 26، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 فى المركز الثانى، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.