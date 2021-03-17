شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لاستكمال مشواره فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما أنعش حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية عقب الفوز على فيتا كلوب الكونغولى بثلاثية نظيفة خارج أرضه، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الشهداء فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلى مع المريخ السودانى يوم 2 أبريل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات فى السودان، وهى المباراة التى يحتاج فيها للفوز أو التعادل للاستمرار في المنافسة على الصعود لدور الثمانية الأفريقى.

فيما يختتم الأهلى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستضافة سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات الأفريقي يوم 9 أبريل على استاد القاهرة.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء.

وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة معسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.