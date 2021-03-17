الامارات | النصر يعلن عن موقفه من حكم مباراة كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن عن موقفه من حكم مباراة كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" من مصدر مطلع من نادي النصر، أن "العميد" لن يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام اتحاد كلباء في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز النصر 2-1، ليحافظ على ترتيبه الرابع في جدول الدوري.

وكانت المباراة التي جرت أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، شهدت إثارة تحكيمية، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني لصالح العميد، ثم بعد تنفيذها قام الحكم بإلغاء الهدف، عقب توجهه إلى شاشة "الفار"، ثم تحدث مع المساعد الأول، فقرر بدلا عن ذلك احتساب ركلة حرة غير مباشرة، ما أثار الكثير من الغموض حول القرار.

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