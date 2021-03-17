الامارات | بالصور.. مان سيتي والريال إلى ربع نهائي "الأبطال" دون عناء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مان سيتي والريال إلى ربع نهائي "الأبطال" دون عناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ كل من ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا من دون أي عناء بعد تجديد فوزهما ذهابا على اتالانتا الايطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الالماني 3-1 و2-صفر تواليا أمس. وفي العاصمة الاسبانية، جدد ريال مدريد الاسباني فوزه على ضيفه أتالانتا الايطالي 3-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان فاز ذهابا بهدف نظيف، وحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي.

وسجل للنادي المدريدي هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (34) وقائده سيرخيو راموس (60 من ركلة جزاء) وماركو أسونسيو (85). وللخاسر الكولومبي لويس مورييل (83).

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه الى ربع النهائي، بعدما كان سبق ان احرز باشرافه لقب المسابقة الاعرق أوروبيا على مدى 3 مواسم تواليا (2016-2018).

ولم ينجح "زيزو" في تخطي ثمن نهائي المسابقة الاوروبية منذ عودته إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في مارس 2019، حيث خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذلك العام، وثم أمام مانشستر سيتي الانجليزي عام 2020. وانهى ريال سلسلة من 4 مباريات لم يفز خلالها على أرضه في الدور الإقصائي للمسابقة الأوروبية، حيث تعادل مرة ومني بثلاث هزائم. ووضع النادي المدريدي حدا لسلسلة من 5 مباريات لأتالانتا حقق خلالها الفوز خارج ملعبه، سجل خلالها 14 هدفا وحافظ على شباكه 4 مرات.

حلم الرباعية مستمر

حافظ مانشستر سيتي على حلم احراز الرباعية خلال الموسم الحالي بتجديد فوزه على مونشنغلادباخ 2-صفر سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين (13)، والالماني ايلكاي غوندوغان (18) ليبلغ بدوره ربع النهائي. وضمن سيتي بنسبة كبيرة التتويج بالدوري الانكليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس رابطة الاندية وسيخوض ربع نهائي كأس انكلترا ضد ايفرتون السبت المقبل.

كما هي المرة الرابعة تواليا التي يبلغ فيها مانشستر سيتي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم لكنه فشل في تخطي هذا الدور في المواسم الثلاثة الاخيرة وكان الخروج على يد ليفربول وتوتنهام الانكليزيين وليون الفرنسي تواليا.

وعاد دي بروين الى التشكيلة الاساسية الى جانب الجزائري رياض محرز والالماني ايلكاي غوندوغان وفيل فودن ولعب الفريق من دون رأس حربة حقيقي بتواجد الارجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل ان يشارك الاول في ربع الساعة الاخير.

وأثنى مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا على أداء فريقه قائلاً "نعم، في بعض الاحيان تبدو الامور سهلة. كان اداء جيدا وسيطرنا خلال 90 دقيقة منذ البداية"، مضيفا "لكن هذه المسابقة مليئة بالأفخاخ وكنا جديين. بعد هدفين رائعين، باتت الامور أسهل ولكن الطريقة التي لعبنا بها، كانت فعلا جيدة. كان تمركز الجميع جيدا وتمرير الكرة كان رائعاً..." .

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