شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينشر فيديو للرد على «المتزملكين بالإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، فيديو قديم لاجتماع سابق جمعه بلاعبي النادي الأبيض عقب رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية لنادي التعاون السعودي.

وجاء نشره للفيديو في أعقاب هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وأوضح مرتضى منصور أن الفيديو موجه إلى «المتزملكين بالإعلام الذين يسبون اللاعبين»، إذ طلب منهم سؤال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولجنة إدارة الزمالك وكذلك المدرب الفرنسي كارتيرون، الذي عاد لتولي قيادة الفريق بعد قرار الإدارة المؤقتة للنادي الأبيض بالإطاحة بالمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفريق.

وكانت مباراة الترجي التونسي هي أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون في ولايته الثانية، إلا أنه تلقى صدمة كبيرة خلالها بالسقوط على ملعبه بهدف نظيف جعله يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين وبفارق 6 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني مولودية الجزائر، الذي يملك في رصيده 8 نقاط.

ويحتاج الزمالك حاليًا للفوز بمباراتيه القادمتين أمام مولودية الجزائر في الجزائر وتونجيث في القاهرة، مع خسارة مولودية الجزائر لمباراتيه القادمتين من أجل الصعود إلى ربع النهائي.

وتضمن فيديو مرتضى منصور، الذي أعاد نشره، تحفيز للاعبين عقب رحيل كارتيرون آنذاك، مؤكدًا لهم أنهم قادرون على تخطي المرحلة الصعبة وأنهم من يلعبون المباريات وينتصرون بغض النظر عن هوية من يجلس على مقعد المدير الفني، مشددًا على أن النادي لا يقف على لاعب أو مدرب وأن الجميع يحسد لاعبي الجيل الحالي من الزمالك لمهاراتهم وقدراتهم المميزة.