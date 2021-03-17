شكرا لقرائتكم خبر عن استراحة محارب لتيم بعد صدمة بطولة دبي العالمية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نجم التنس العالمى دومينيك تيم، المصنف الرابع عالميا، إنه يود الحصول على راحة، بعد خروج مبكر جديد، والتعثر في بطولة دبي للتنس.

وبدأ تيم، بطل أمريكا المفتوحة العام الماضي، موسم 2021 بالفوز مرة واحدة من مباراتين، في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين، قبل أن يخرج من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة.

وفي دبي، انتهت محاولة اللاعب النمساوي البالغ عمره 27 عاما، بشكل محبط، بالخسارة أمام الجنوب إفريقي، لويد هاريس، في مباراته الأولى بالمسابقة، بعد أيام من الخسارة في دور الثمانية بالدوحة.

وقال تيم إنه سيغيب عن بطولة ميامي على الأراضي الصلبة، الأسبوع المقبل، وسيعود إلى البطولات الأوروبية على الأراضي الرملية.

وقال للصحفيين بعد الخسارة 6-3 و6-4، أمس الثلاثاء «اعتدت على حب خوض الكثير من المباريات عندما كنت أصغر.. الآن أنا أحتاج حقا إلى الراحة بعض الشيء، ثم دخول موسم الأراضي الرملية بشكل أفضل.

وأضاف «الآن أنا في فترة صعبة، وليس من الصواب أن أذهب إلى ميامي.. سأحصل على بعض الراحة، وأعيد تنظيم أموري، وأتمنى أن أقضى موسما قويا على الأراضي الرملية.. هذا هدفي الأساسي بعد أسابيع صعبة.

وكان تيم قد نال لقبه الأول، في البطولات الأربع الكبرى، عندما توج في فلاشينج ميدوز، العام الماضي.