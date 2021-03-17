شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الفار .. الفيفا يقترب من إزاحة الستار عن تقنية التسلل الآلي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه الفيفا لإقرار تقنية «التسلل الآلي» في ملاعب كرة القدم، حسبما ذكر تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ستلغي التقنية الجديدة الأسلوب المتبع حاليًا، بالحكم على التسلل من عدمه باستخدام الفار.

ويعتمد النظام الحالي، على رسم خطوط بتقنية الفيديو لكشف التسلل، إلا أن النظام الجديد سيكون مشابهًا لتقنية خط المرمى، وسيعلن القرار خلال ثوانٍ قليلة بشكل آلي. وأشارت الصحيفة إلى أن الفيفا، جرب هذه التقنية في كأس العالم للأندية الأخيرة، وسيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن النتائج.

وأوضحت «ديلي ميل» أن «التسلل الآلي»، سيبلغ الحكم المساعد بالقرار على الفور، دون الحاجة إلى الانتظار عدة دقائق لمراجعة اللعبة.

ويٌتوقع إقرار التقنية بشكل كامل من جانب الفيفا، في 2022، قبل مونديال قطر، لكنها لن تُطبق في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل عام 2023.