شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة في الزمالك : صدام بين كارتيرون ولاعبي الفريق عقب الخسارة من الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت خسارة الزمالك من الترجي التونسي في الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي في تفجر الأزمات داخل الفريق خصوصاً بعدما اصبح الفريق قاب قوسين أو ادني من توديع البطولة من دور المجموعات بعدما تجمد رصيدهم عند نقطتين فقط بعد الخسارة من الترجي مرتين ذهاباً واياباً والتعادل مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

وابلغ لاعبو الزمالك اسامه نبيه المدرب العام رفضهم لتصريحات باتريس كارتيرون ضدهم في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة والذي اتهمهم خلالها بإنعدام الروح وسوء المستوي.

وشن كارتيرون المدير الفني للزمالك هجوما عنيفاً على لاعبي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي بسبب الخسارة من الترجي ووصفهم بأنهم فاقدين للروح القتالية فضلاً عن تواضع مستواهم البدني مؤكداً بأن محاولاته كلها منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق لم تكلل بالنجاح.

وتعقد موقف الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم معه كلاً من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي بعدما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين فقط بقي بهما في المركز الثالث لترتيب جدول المجموعة وبات الفريق يحتاج لمعجزة تتمثل في فوزه باخر مبارتين له امام مولودية الجزائر في الجزائر وتونجيث السنغالي في القاهرة بخلاف خسارة مولوديه الجزائر امام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة التي ستجري بين الفريقن في تونس.

وابدي جماهير الزمالك غضبهم الشديد من المستوي الذي وصل اليه مستوي الفريق وفشله في تحقيق الفوز في أي مباراة من المباريات الأربعة التي خاضها في دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.