شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. 3 لاعبين يرفض كارتيرون وجودهم في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد خسارة الزمالك من الترجي التونسي في الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي وتأزم موقف الفريق واحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تضم معه الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي وحدد كارتيرون أسماء ثلاثة لاعبين يري انهم لايصلحون بمستواهم الحالي لتمثيل الزمالك وهم

مروان حمدي

والذي يرفض كارتيرون الاعتماد عليه بسبب نقص قدراته الفنية والبدنية وعدم قناعته بقدرته على الارتقاء بمستواه خلال الفترة المقبلة، وانه من الصعب اكسابه بعض الأشياء الأساسية مثل التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء وامور فنية أخرى يري كارتيرون انه من الصعب ان يكتسبها المهاجم خلال فترة وجيزة وبالرغم من ذلك حدد كارتيرون برنامج بدني خاص ليؤديه مروان خلال الفترة المقبلة من اجل النهوض بمستواه البدني.

حمزه المثلوثي

ويأتي حمزه المثلوثي كثاني لاعب من اللاعبين الذي يري كارتيرون انه كلاعب محترف يجب ان يكون مستواه يفوق المستوي الذي عليه المثلوثي وان الزمالك عليه ان يستفيد من مقعده الأجنبي خلال فترة التدعيمات الصيفية المقبلة مع إمكانية التعاقد مع ظهير ايمن اخر ينضم للثنائي حازم امام واحمد عيد.

محمد عواد

ويري كارتيرون ان وجود محمد عواد لن يفيده ولن يفيد الفريق شيئاً في ظل وجود الثنائي محمود جنش ومحمد ابوجبل وانه من الأفضل بيع عواد أو اعاراته خلال الموسم المقبل والاستفادة من عائد بيعه وأعادة محمد صبحي المعار للاتحاد السكندري للفريق بداية من الموسم المقبل خصوصاً وانه من العناصر الواعدة في مركز حراسة المرمي.

وينتظر ان يعقد كارتيرون جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز لعرض تصوره عليهم والتخطيط لكيفية إعادة بناء فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.