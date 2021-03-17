شكرا لقرائتكم خبر عن وصـل هيلمـان لا يخسـر في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

فرض فابيو ليما نفسه مرة جديدة نجماً ومنقذاً لفريق الوصل، حين أسهم في تحويل تأخر فريقه بهدفين أمام ضيفه عجمان إلى فوز 4-2 بعدما سجل ثنائية عبدت طريق الانتصار ل«الإمبراطور».

وواصل الفريق «الأصفر» سلسلة النتائج الإيجابية تحت قيادة مديره الفني البرازيلي هيلمان، ليحافظ الفريق على سلسلة من 10 مباريات من دون خسارة، وتحديداً منذ الهزيمة الأولى التي مُني بها في الحقبة البرازيلية أمام الجزيرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولم يكن الحفاظ على سجل الفريق خالياً من الهزائم حتى الآن في عام 2021، ضربة حظ، بل إن الفريق كافح كثيراً، وتجاوز الكثير من الصعاب والتحديات على مستوى الغيابات، خاصة مع حرمان الفريق لأكثر من عنصر أساسي في تشكيلته لأسباب مختلفة.

وتمكن الوصل العودة إلى لغة الانتصارات بعد 4 تعادلات أمام كل من كلباء والوحدة والعين والفجيرة، ليتذوق الفريق فرحة الانتصار، وإن كانت على حساب آلام الضيف البرتقالي الذي فشل في صنع المفاجأة السعيدة بنيل الانتصار من ملعب زعبيل.

وحقق الوصل فوزه الأول في زعبيل منذ الخامس من فبراير/ شباط الماضي.

وظهرت مع المدرب البرازيلي هيلمان روح «الفانلة الصفراء»، وهي ميزة افتقدها الفريق في السنوات الأخيرة، بعدما تسلح اللاعبون بروح وعزيمة، ورفض مبدأ الاستسلام والخسارة، ليقدم الفريق دروساً في القتالية، وقلب النتائج سواء بتحقيق الفوز، أو نيل التعادل على أقل تقدير، وهو سيناريو تحقق أمام كل من حتا وكلباء والفجيرة والعين.

ولعب ليما دور البطل، حين سجل ثنائية، هي الرقم 21 له بالقميص الأصفر، كما رفع غلته تاريخياً في المسابقة إلى 124 هدفاً.

وأصبح ليما «ملك» ركلات الجزاء، بعدما سجل هذا الموسم الركلة التاسعة توالياً بنجاح، كما تمكن من تأكيد التخصص بزيارة شباك عجمان حيث أسهم في تسجيل 9 أهداف في مرمى عجمان (سجل 5 وصنع 4) في 9 مباريات واجه بها المنافس.

لقطة معبرة

في الجانب الآخر، لعل صورة المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان وهو يتابع عبر الهاتف مع مدير الفريق عبدالله الظاهري مجريات دقائق الوقت بدل الضائع من مباراة الجزيرة مع الفجيرة صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير، عكست حجم الضغوط التي يعانيها الفريق «البرتقالي» صاحب المركز الثاني عشر، والمدرب الذي تنفس الصعداء عبر الهاتف الذي حمل له ولفريقه بشرى فوز «فخر العاصمة».

ووضح مرة جديدة أن الفريق يدفع ثمن الأخطاء التي يرتكبها لاعبوه، سواء على مستوى التنظيم الجماعي، أو على الأداء الفردي، وهي الأخطاء التي غالباً ما تؤدي إلى أهداف تسكن مرمى علي الحوسني.