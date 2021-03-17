شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق ياسر إبراهيم بعد اختياره نسر مباراة الأهلى وفيتا كلوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن تتويجه بجائزة نسر مباراة فريقه ضد فيتا كلوب الكونغولى أمس الثلاثاء، مؤكدا: "الاختيار يضع على مسئولية كبيرة ألا أقل عن ذلك وأن أعمل على نفسي لتطوير مستواى حتى لا أنزل من نظر الجميع".

قال ياسر إبراهيم خلال تصريحات لقناة الأهلي: "الفوز على فيتا كلوب خطوة مهمة وصعبة في مشوار الأهلي واللاعبين تركز ويكونوا يد واحدة عندما يوضعون في مواقف صعبة، أتمنى ألا تكون هذه هي نهاية الرحلة".

وأكمل: "نحاول معالجة السلبيات التي نقع فيها في التدريب وتحسين الإيجابيات التي لدينا، واللاعبون يتحدثون مع بعض عن صعوبة المباريات، ونحاول تطبيق تعليمات بيتسو موسيماني المدير الفني، ونذاكر المنافس جيدا سواء في الهجوم أو الدفاع، وهذه التفاصيل الصغيرة نركز عليها".

وأشار ياسر إبراهيم: "كنا نعلم طبيعة اللعب على ملعب نجيل صناعي أمام فيتا كلوب لكن تعاملنا جيدا مع المباراة".

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.