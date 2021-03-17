شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة المنتخب وجزر القمر بدون جمهور بسبب تعليمات كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر المقرر لها 29 مارس الجارى فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون ستقام بدون جمهور.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مؤخرا بإقامة المباريات الخاصة ببطولات أفريقيا سواء للمنتخبات أو الأندية بدون حضور جماهيرى.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا فى الفترة من 20 إلى 29 مارس يتخللها مباراتان أمام كينيا يوم 25 ثم جزر القمر 29 مارس، فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وتواصل مسئولو منتخب مصر، مع مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي التركي، عقب أزمة سرقة جواز سفره فى تركيا، وتم الاتفاق على أن يقوم اللاعب باستخراج وثيقة سفر من تركيا حتى يتمكن من المجيء إلى مصر والانضمام لمعسكر المنتخب.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لمعسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجارى رغم سرقة جواز سفره فى تركيا، حيث أوضح مسئولو المنتخب أن الأزمة لن تمنع اللاعب من الحضور إلى القاهرة.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن أن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركى والمعار من صفوف الزمالك المصرى تعرض للسرقة خلال قيامه بالتسوق فى أحد أسواق تركيا.

وقالت صحيفة "sabah" التركية إنه وقع حادث مؤسف بعد سرقة حقيبة مصطفى محمد أثناء توجهه للتسوق في إستيني بارك، وعلم أنه بالإضافة إلى المحفظة تحتوي الحقيبة أيضًا على جواز سفر.