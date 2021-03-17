شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى الممتاز ترفض ضغط المباريات وترحب بانتهائه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت أندية الدورى الممتاز اقتراح اتحاد الكرة المصرى بضغط مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، على أن يتم الانتهاء من الموسم الجارى فى شهر أغسطس المقبل، ورحبت الأندية باستمرار نظام الدورى كما هو حاليا على أن ينتهى فى شهر أكتوبر المقبل.

واقترح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على الأندية خلال الاتصالات التى جرت مؤخرا بينهم، أن يتم ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة وإنهاء الدوري في شهر أغسطس، والاقتراح الثاني هو إنهاء بطولة الدوري في شهر أكتوبر دون ضغط مباريات، ورفضت الأندية فكرة ضغط المباريات تماما خوفا من إجهاد اللاعبين ووقوع إصابات بينهم.

ورحبت الأندية أيضا بتلاحم الموسم الجارى مع الموسم المقبل الذى من المقرر له أن ينطلق أواخر أكتوبر المقبل.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لاجتماع في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء ، لتبادل الرأى حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: "الاتحاد المصرى، إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري".

و"نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها".